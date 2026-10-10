Denizli Basket’in fikstürü yoğun

Denizli'yi FIBA Europe Cup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de temsil etmenin gururunu yaşayan Yukatel Denizli Basket, çok yoğun bir maç trafiğine girecek. Yeşil-siyahlılar, 11 Ekim-11 Kasım arası, 7'si deplasmanda 3'ü evinde olmak üzere 10 müsabaka yapacak. Bu maçların 5'i Avrupa'da, 5'i Türkiye'de oynanacak. Zorlu fikstürün ilk maçında Anadolu Efes'e 11 Ekim Pazar günü konuk olacak olan yeşil siyahlılar, ardından Europe Cup maçı için 14 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de Benfica ile karşılaşacak.

ZORLU MAÇLAR

Denizli Basket, Avrupa dönüşü 18 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Trabzonspor ile Basketbol Süper ligi 4.hafta maçına çıkacak. 21 Ekim'de İsviçre'de Lion de Geneve mücadelesi için yollara koyulacak olan Denizli Basket, 24 Ekim'de Ankara'da Türk Telekom ile zorlu maça çıkacak. Denizli temsilcisi 28 Ekim'de Azerbaycan'da Landau Lions'la oynadıktan sonra, 31 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Europe Cup'ta üst üste 3 deplasmana giden Denizli Basket, 3 Kasım'da Danimarka'nın Bakken Bears takımı ile Denizli'de karşılaşacak. 8 Kasım'da ise İstanbul deplasmanında Bahçeşehir'e konuk olacak. 11 Kasım'da ise deplasmanda Bc Prievidza ile Slovakya'da karşılaşacak.

İKİ KRİTİK DEPLASMAN

Yeşil-siyahlılar, 11 Ekim-11 Kasım arası, 7'si deplasmanda 3'ü evinde olmak üzere 10 müsabaka yapacak. Bu maçların 5'i Avrupa'da, 5'i Türkiye'de oynanacak. Zorlu fikstürün ilk maçında Anadolu Efes'e 11 Ekim Pazar günü konuk olacak olan yeşil siyahlılar, ardından Europe Cup maçı için 14 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de Benfica ile karşılaşacak.