REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? | Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda?

La Liga'da gözler bu akşam Real Madrid ile Villarreal arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya çevrildi. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar…