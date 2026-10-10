REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? | Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda?

La Liga'da gözler bu akşam Real Madrid ile Villarreal arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya çevrildi. Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar…
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü kozlarını paylaşıyor. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya'daki futbol heyecanını Türkiye'den takip etmek isteyenler için yayın programı belli oldu. Real Madrid - Villarreal karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.