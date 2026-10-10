Seçim yok Montella gitti

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü gündemle Riva'da bir araya geldi. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıkmadı. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin bu kararın ardından istifa etti.

YEDEK ÜYELER ATANDI

TFF, bu toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı ve İtalyan teknik adam için resmi veda

açıklaması yapıldı. Federasyon bu gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

5 İSTİFA DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü gündemle Riva'da bir araya geldi. Toplantıda 5 isim istifa kararı aldı, 7 isim ise "Göreve devam" dedi. Toplantı sonrası olağanüstü seçim ihtimali ortadan kalktı. TFF'deki görevinden istifa eden isimlerden biri olan Mecnun Otyakmaz, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi" dedi. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti