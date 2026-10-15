Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Arda Güler şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 3-1 geriye düşen Real Madrid, Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girerek yaptığı iki asistle başlattığı geri dönüşü 4-3'lük galibiyetle taçlandırdı. Milli yıldız, performansıyla gecenin kahramanı oldu.
ROMA FARKI AÇTI, REAL MADRID ZOR DURUMDA KALDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanına çıkan Real Madrid, karşılaşmada zor anlar yaşadı. Ev sahibi ekip, 20. dakikada De Roon'un golüyle öne geçerken Real Madrid, 25. dakikada Mbappe ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda etkisini artıran Roma, Malen'in 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi ve İspanyol devini zorlu bir geri dönüşle karşı karşıya bıraktı.
ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, MAÇIN SEYRİ DEĞİŞTİ
Real Madrid'de 59. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. Hücum organizasyonlarında etkili bir performans sergileyen genç yıldız, yaptığı kritik asistlerle takımının geri dönüşüne öncülük etti. Real Madrid, 83. dakikada farkı azaltırken 85. dakikada Endrick'in golüyle skoru 3-3'e taşıdı.
RÜDİGER SON SÖZÜ SÖYLEDİ, ARDA GÜLER GECEYE DAMGA VURDU
Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Real Madrid, 90. dakikada Arda Güler'in asistinde Antonio Rüdiger'in kaydettiği golle 4-3 öne geçti. İki farklı geriden gelerek galibiyete uzanan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 59. dakikada oyuna giren ve iki asistle galibiyette önemli rol oynayan Arda Güler, gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.