Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Arda Güler şov yaptı Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Arda Güler şov yaptı İki farklı geriye düştüğü Roma deplasmanında Arda Güler’in oyuna girmesiyle büyük bir geri dönüşe imza atan Real Madrid, nefes kesen mücadeleyi 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir galibiyet elde etti. HABER MERKEZİ









UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 3-1 geriye düşen Real Madrid, Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girerek yaptığı iki asistle başlattığı geri dönüşü 4-3'lük galibiyetle taçlandırdı. Milli yıldız, performansıyla gecenin kahramanı oldu.

ROMA FARKI AÇTI, REAL MADRID ZOR DURUMDA KALDI UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanına çıkan Real Madrid, karşılaşmada zor anlar yaşadı. Ev sahibi ekip, 20. dakikada De Roon'un golüyle öne geçerken Real Madrid, 25. dakikada Mbappe ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda etkisini artıran Roma, Malen'in 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi ve İspanyol devini zorlu bir geri dönüşle karşı karşıya bıraktı.