Alaçatı’da Windfest rüzgarı

Alaçatı Windfest 2026, 7-11 Ekim tarihleri arasında Çağla Kubat Windsurf Akademi'de gerçekleştirildi. AXA Sigorta, Signify ve TÜVTÜRK'ün ana sponsorluğunda, Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festival, "Gelecek için Yarışıyoruz" temasıyla sporun heyecanını çevre farkındalığıyla buluşturdu. PWA Youth & Junior Windsurf Slalom World Cup kapsamında 15 ülkeden 134 genç sporcunun bir araya geldiği organizasyonda, foil slalom kategorisinde dört yarış gerçekleştirildi. Festival boyunca düzenlenen atölyeler, kıyı temizliği, spor etkinlikleri ve eğlence yarışları ise sporculara ve ailelerine yarışların ötesinde bir festival deneyimi sundu.

"HAYALİMİZE YAKLAŞTIK"

Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin kickboks takımının gösterisi ve Çeşme Belediyesi Kent Enstitüsü Halk Oyunları Topluluğu'nun performansıyla

renklenen törende, dereceye giren sporcular geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan kupalarla ödüllendirildi. Alaçatı WindFest'in organizatörü Çağla Kubat Diaz festivalin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Benim en büyük hayalim, Alaçatı WindFest'in yalnızca bir spor organizasyonu olarak kalmayıp, dünyadaki başarılı örnekleri gibi bölgeye değer katan, sporcuları, çocukları, aileleri ve ziyaretçileri bir araya getiren gerçek bir festivale dönüşmesiydi. Bu yıl bu hayalimize biraz daha yaklaştığımızı düşünüyorum. Rüzgar ilk dört gün bizimle olmasa da herkese unutulmaz anlar yaşattık. Son gün rüzgarı da yakalayarak festivalimizi yarışlarla taçlandırdık. Ama rüzgar esmeseydi de bu festivalin başarısına inanacaktım. Çünkü biz yıllardır yelkenlerimizi rüzgara göre ayarlamayı öğrendik."