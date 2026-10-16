Eda Savcıgil tarihe geçti

MİLLİ yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı. Yaşar Üniversitesi'nde işletme fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Eda Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Molokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti. Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." dedi. Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.