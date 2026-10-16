FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ? | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı iptal mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması öncesinde İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarıları futbol gündemine oturdu. Hava koşullarının maçın oynanmasına engel olup olmayacağı merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...