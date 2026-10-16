FENERBAHÇE MAÇI ERTELENECEK Mİ? | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı iptal mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması öncesinde İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarıları futbol gündemine oturdu. Hava koşullarının maçın oynanmasına engel olup olmayacağı merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?
İstanbul'da beklenen yoğun yağış nedeniyle Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ertelenme ihtimali gündeme geldi. Özellikle Anadolu Yakası için yapılan uyarılar, maç saatinde hava koşullarının nasıl olacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraftarlar, karşılaşmanın planlanan saatte oynanıp oynanmayacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 17 Ekim Cumartesi günü sahasında ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, sarı-lacivertli takım için de büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyetin ardından taraftarının önüne çıkacak. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında alacağı sonuçla kötü gidişata son vermeyi hedeflerken, İstanbul'daki hava koşulları da maç öncesinde gündemdeki yerini koruyor.