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Amedspor'dan 1 gollü galibiyet!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

DHA

Giriş Tarihi:

Amedspor’dan 1 gollü galibiyet!

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Amedspor’dan 1 gollü galibiyet!

Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Diyarbakır Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Amedspor'a galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Bu sonucun ardından Amedspor, 17 puana yükseldi. Konyaspor, 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Amedspor, Samsunspor'a konuk olacak. Konyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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