Arda Güler Madrid’de kalıyor

REAL Madrid ile sözleşmesini 2031'e kadar uzatma konusunda anlaşan Arda Güler, Arsenal ve Manchester City'nin transfer gündeminden çıktı. İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre Arsenal ve Manchester City, yaz transfer döneminde Arda Güler'in temsilcileriyle görüşerek milli futbolcuyu kadrolarına katmak istedi. Ancak genç yıldızın Real Madrid ile yeni sözleşme konusunda anlaşması, iki kulübün transfer umutlarını şimdilik sona erdirdi. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Arda Güler'e güvendiği ve oyuncuyu takımın gelecek planlarında önemli bir yere koyduğu belirtildi. Milli futbolcu, Roma karşısında 4-3 kazanılan maçta yaptığı iki asistle de öne çıktı. Team Talk, Arda'nın sözleşmesinin iki yıl uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun Real Madrid'de en az 2031'e kadar kalmasının beklendiğini aktardı. Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da milli futbolcunun temsilcileriyle temas kurduğu ancak Real Madrid'in Arda'yı takımda tutma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.