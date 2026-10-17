Arda Güler ve Mbappe arasında güldüren diyalog! Sosyal medyada gündem oldular

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, dünya futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane ile bir araya geldiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafa takım arkadaşı Kylian Mbappe'den de yorum geldi. İki yıldız arasında geçen esprili diyalog ise futbolseverlerin dikkatini çekti.
Arda Güler'in Zidane ile birlikte verdiği pozun arkasındaki isim Kylian Mbappe oldu. Fotoğrafı çeken Fransız yıldız, milli futbolcunun paylaşımına yorum yaparak kendisine teşekkür edilmediğine esprili bir dille dikkat çekti. Mbappe'nin İngilizce mesajı, fotoğrafın ardından yaşanan eğlenceli anları da ortaya çıkardı.
ARDA GÜLER'DEN FUTBOL TERİMLİ YANIT
Mbappe'nin yorumuna kayıtsız kalmayan Arda Güler, takım arkadaşına futbol sahalarından tanıdık bir ifadeyle karşılık verdi. Genç yıldızın "Bu sefer asist senden" yanıtı, fotoğrafın çekilmesini futbolun en bilinen terimlerinden biriyle ilişkilendirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İki Real Madrid yıldızının karşılıklı esprileri, taraftarların ilgisini çekti. Arda Güler'in Zidane ile aynı karede yer alması kadar Mbappe ile yaşadığı samimi diyalog da paylaşımın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.