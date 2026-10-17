Haberler Spor Arda Güler ve Mbappe arasında güldüren diyalog! Sosyal medyada gündem oldular Arda Güler ve Mbappe arasında güldüren diyalog! Sosyal medyada gündem oldular Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in Zinedine Zidane ile paylaştığı fotoğraf, takım arkadaşı Kylian Mbappe’nin yorumuyla bambaşka bir hal aldı. Fransız yıldızın esprili çıkışına milli futbolcunun verdiği yanıt, sosyal medyada yüzleri güldürdü. HABER MERKEZİ









Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, dünya futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane ile bir araya geldiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafa takım arkadaşı Kylian Mbappe'den de yorum geldi. İki yıldız arasında geçen esprili diyalog ise futbolseverlerin dikkatini çekti.

Arda Güler'in Zidane ile birlikte verdiği pozun arkasındaki isim Kylian Mbappe oldu. Fotoğrafı çeken Fransız yıldız, milli futbolcunun paylaşımına yorum yaparak kendisine teşekkür edilmediğine esprili bir dille dikkat çekti. Mbappe'nin İngilizce mesajı, fotoğrafın ardından yaşanan eğlenceli anları da ortaya çıkardı.