Arda Güler'den memleketine jest! Hafızlık öğrencilerine imzalı forma...

Bolu'nun yetiştirdiği ve dünya futbolunda adından söz ettiren milli futbolcu Arda Güler, memleketi Mengen'de hafızlık eğitimi alan çocukları unutmadı. Genç yıldızın gönderdiği imzalı forma, çocuklara büyük mutluluk yaşatırken gönülleri de ısıttı.
MİNİKLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Bolulu milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencileri sevindirdi. Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere imzalı formasını gönderen genç yıldız, anlamlı bir jestte bulundu.
İMZALI FORMA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI
Arda Güler'in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Milli futbolcunun bu anlamlı hediyesi, hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra oldu. Öğrenciler, kendilerini unutmayan Arda Güler'e teşekkür ederek genç futbolcuya kariyerinde başarılar diledi. Bolulu yıldızın bu davranışı, çocukların yüzünü güldürürken gönülleri de ısıttı.