Arda Güler'den memleketine jest! Hafızlık öğrencilerine imzalı forma...

İMZALI FORMA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI

Arda Güler'in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Milli futbolcunun bu anlamlı hediyesi, hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra oldu. Öğrenciler, kendilerini unutmayan Arda Güler'e teşekkür ederek genç futbolcuya kariyerinde başarılar diledi. Bolulu yıldızın bu davranışı, çocukların yüzünü güldürürken gönülleri de ısıttı.