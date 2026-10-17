Aslan Başkent’te galibiyet peşinde

LİDER Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. Cimbom bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü. Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR

SARI-KIRMIZILI ekipte bugünkü maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da bugün oynaması beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.