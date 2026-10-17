Efeler Ligi başlıyor

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi'nin 57. sezonu bu hafta başlıyor. Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Çorum ve Kahramanmaraş'ı da birer takım temsil edecek. Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2027'den 4 Nisan 2027'ye kadar sürecek. Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği Play- Off 1-4 final etabında, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 5-8 klasman etabında mücadele verecek. Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

ALTEKMA İLK MAÇTA İÇERİDE

LİGİN tek Ege ekibi Altekma, 2026-27 sezonunun ilk haftasında bugün evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Yavuz Akdemir, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Ligdeki üst üste 4'üncü toplamda 6'ncı sezonuna giren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Geçen hafta Kupa Voley'den elenen mavi-beyazlılarda başantrenör Ömer Tok, sistemi oturtmak için zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.