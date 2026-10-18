Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Marco Asensio hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızdan gelen kötü haber, sarı-lacivertli ekipte moralleri bozdu. İşte Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri…
AMELİYAT OLACAK
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Haberde, İspanyol futbolcunun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Son olarak, Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.