Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe 'de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Marco Asensio hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızdan gelen kötü haber, sarı-lacivertli ekipte moralleri bozdu. İşte Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri…

AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Haberde, İspanyol futbolcunun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.