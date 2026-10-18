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Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili yaşanan yeni gelişme, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi. İşte Asensio'nun sakatlığına ilişkin son dakika detayları…

SABAH

Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Marco Asensio hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldızdan gelen kötü haber, sarı-lacivertli ekipte moralleri bozdu. İşte Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri…

AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Haberde, İspanyol futbolcunun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son olarak, Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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