Galatasaray, Ankara'da kazandı! Buruk'tan 150. Lig maçı

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamadı. Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo da maçta forma giyemedi.

BURUK, GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇINA ÇIKTI

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

SALİH UÇAN İLK KEZ 11'DE

Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, 2-2 biten Amed Sportif Faaliyetler maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Storck, Abdurrahim Dursun'un yerine 11'de Salih Uçan'ı tercih etti. Beşiktaş'tan başkent ekibine gelen orta saha oyuncusu Salih, kırmızı-siyahlı formayla ilk kez 11'de maça başladı.

Başkent ekibi; İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Dimitrios Goutas, Thalisson, Ousmane Diabate, Salih Uçan, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Franco Tongya ve Pedro Mendes'ten oluşan 11'le sahaya çıktı.

YAĞIŞA RAĞMEN MAÇA İLGİ YOĞUN

Taraftarlar, yağışlı havaya rağmen 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda yapılan maça ilgi gösterdi.

Ligde 4 maçtır kazanamayan başkent ekibinin taraftarları, haftaya lider giren Galatasaray ile oynadıkları zorlu karşılaşmada stadı doldurarak takımlarını destekledi.

Kale arkası tribünlerinden biri, "dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. 5 bin civarında sarı-kırmızılı futbolsever maçı statta izledi.

Öte yandan, gün boyu başkentte etkili olan yağış nedeniyle karşılaşma öncesi saha çizgileri yenilendi.