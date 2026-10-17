Gençlerbirliği – Galatasaray maçı saat kaçta? Maçın ilk 11’i belli oldu....

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GENÇLERBİRLİĞİ:

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Sane, Batrakov, Barış, Osimhen.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo da maçta forma giyemeyecek.

OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

BURUK, GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇINA ÇIKACAK

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.