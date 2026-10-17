Karşıyaka’dan farklı galibiyet

BASKETBOL SuperLigi'nin 4.haftasında Karşıyaka evinde Çayırova Belediyespor'u 95-79 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti. Galatasaray'ın ardından üst üste seyircisiz oynadığı 2. müsabakayı da kazanan Kaf-Kaf gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakada taraftarına kavuşacak. İlk periyotu 24-22, devreyi de 48-41 önde kapatan Kaf-Kaf, üçüncü çeyreği de 71-62 üstün tamamladı. 4. 10 dakikalık dilimde farkı çift haneye çıkaran İzmir ekibi, maçı 95-79 galibiyetle kapattı. Yeşil-kırmızılılarda Steven Enoch 18, El-Amin ve Yavuz Gültekin 17'şer sayı ile yıldızlaştı.