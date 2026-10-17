KSK Stadı’nda kaba inşaat 3 aya başlıyor

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün özlemle beklediği yeni stadyumuyla ilgili yeni gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor.

İhalesi sonuçlanan zemin ve temel etüt çalışmalarının 15 gün içinde başlayacağı ifade edildi. Zeminin hazır olmasının ardından sıra temel atımına gelecek. Akabinde stadyumun yapım aşaması(kaba inşaat) 3 ay sonra başlayacak. 2 yıl sonunda ise Zübeyde Hanım Stadyumu'nun hazır olması planlanıyor.

2028-2029 sezonunun ikinci yarısında Karşıyaka'nın kendi mabedinde, Yalı'da rakiplerini ağırlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görev süresinin bitim tarihi olan 2029 yılının Mart ayına dek stadı bitirecek. Tugay stat mesaisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının tam desteğini alacak.