Trabzonspor’a derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'un KuPS Kuopio deplasmanında oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı. Ancak gol pozisyonundaki ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcu, bir süre oyuna devam etmeye çalıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor'da yaşanan sakatlık, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin planlarını etkiledi. KuPS Kuopio karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek olması, bordo-mavili takım için önemli bir eksik olarak öne çıktı.

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Thomas Reis ise Nijeryalı futbolcunun yaşadığı durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, Onuachu'nun antrenmanlarda çok çalıştığını ve iyi performans sergilediğini belirtirken sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Reis, bir oyuncunun yaşadığı sakatlığın başka bir futbolcu için fırsat yaratabileceğini dile getirerek Onuachu'nun en kısa sürede takıma dönmesini umduğunu söylemişti.