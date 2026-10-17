Trabzonspor’a derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi öncesinde Paul Onuachu'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Nijeryalı golcü, siyah-beyazlılara karşı oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.
ONUACHU MAÇA GOLLE BAŞLADI, SAKATLANARAK ÇIKTI
Trabzonspor'un KuPS Kuopio deplasmanında oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı. Ancak gol pozisyonundaki ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcu, bir süre oyuna devam etmeye çalıştı.
Sol üst baldırında sorun yaşadığını belirten Onuachu, 5. dakikada kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen mücadeleyi sürdüremeyen deneyimli santrfor, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK
Trabzonspor'da yaşanan sakatlık, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin planlarını etkiledi. KuPS Kuopio karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek olması, bordo-mavili takım için önemli bir eksik olarak öne çıktı.
Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Thomas Reis ise Nijeryalı futbolcunun yaşadığı durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmişti. Deneyimli teknik adam, Onuachu'nun antrenmanlarda çok çalıştığını ve iyi performans sergilediğini belirtirken sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Reis, bir oyuncunun yaşadığı sakatlığın başka bir futbolcu için fırsat yaratabileceğini dile getirerek Onuachu'nun en kısa sürede takıma dönmesini umduğunu söylemişti.