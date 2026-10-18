2. ve 3. Lig’de puan ‘pazar’ı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor'a 3-0 yenilip taraftarını üzen Somaspor bugün evinde zirve mücadelesi veren İzmir temsilcisi Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon play-offta birbirlerine rakip olan Ege ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci gruptaki zirve mücadelesinde yarın karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Balıkesirspor, zorlu Etimesgut Spor deplasmanında galibiyet arayacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak 7'nci hafta maçı saat 14.30'da başlayacak.

BUCA KEPEZ'DE

GRUPTA son 4 maçını kaybeden 3 puanlı Bucaspor 1928, deplasmanda 2 puanlı düşme hattındaki Kepez Spor'la karşılaşacak. Son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Bigaspor evinde 1922 Akşehirspor karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki randevu 15.00'te başlayacak. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen 6 puanlı Söke 1970, evinde 2 puanlı düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu ile rakip olacak. Üst üste 2 karşılaşmadan eli boş ayrılan Uşakspor, zirve takipçisi Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. 10'uncu sırada yer alan Gaziemir Spor ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da ligin dibine demir atan Alanya 1221 ile kozlarını paylaşacak.