Denizli IY kongresi mahkemelik oldu

TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve ligde 6 maç sonunda aldığı 2 puanla ligin dibine demir atan Denizli İdman Yurdu 1959'da yönetim krizi de büyüyor. Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu üyeleri tarafından sahte imza ile olağanüstü genel kurul yapıldığı iddiaları ile açılan mahkemenin 9 Kasım 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi. Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, mahkemeden gayri hukuki olarak yapılan olağanüstü kongrenin iptalini beklediklerini söyledi. Gürel, kulüpte yaşanan hukuksuzların mahkemede ortaya çıkacağına inandıklarını belirterek; "Mevcut yönetimin yaptığı transferlerle kurulan takımın geldiği yer ortada. Takım bu gidişle küme düşecek. Biz bu takımı buraya kolay getirmedik. Bu nedenle istifa etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunduk. Ancak gelinen son durum pek iç açıcı değil. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 70 civarı sahte imza ile genel kurul yapılmış" diye konuştu.