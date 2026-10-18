Fethiyespor kaçamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 16. dakikada ev sahibi ekipten Deniz Erdoğan'ın pasında Enes Şahin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 31'de misafir takım beraberliği buldu. Halil Pehlivan'ın asistinde Atakan Güner fileleri havalandırdı. 33'te yeniden Enes ağları havalandırarak ev sahibi adına skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı 2-1 Muğla ekibinin üstünlüğü ile bitti. 52'de Ankaragücü oyuncusu Halil Pehlivan 2. asistini yaptı ve Enes Tepecik Ankaragücü adına skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar 1'er puana aldı. Gelecek haftayı bay geçecek Fethiyespor 1 Kasım'da 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek.