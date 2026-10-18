Kara Kartal’a bir kötü haber daha

BEŞİKTAŞ'TA Orkun Kökçü'nün ardından Dusan Vlahovic'ten de kötü haber gelebilir. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Hoffenheim maçını kaçıran yıldız golcünün Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi. Vlahovic'in durumu bugün belli olacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, yıldız golcünün hazır olmaması halinde Hoffenheim maçındaki performansıyla takdir toplayan ve moral kazanan Oh'u ilk 11'de görevlendirecek. Trabzonspor maçı öncesinde Vlahovic'in durumu teknik heyetin kadro planlamasında belirleyici olacak. Kritik mücadele öncesinde golcü oyuncunun eksikliği ihtimali, Beşiktaş cephesinde planları etkileyebilir. Siyah-beyazlılarda Vlahovic'in karşılaşmada süre alıp alamayacağı merakla bekleniyor.