Süper Lig’de yeni dönem

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmada, Avrupa'nın önde gelen 5 futbol liginin yayın standartları incelenerek Türkiye'ye uyarlanması hedeflendi. Hazırlanan çalışma; yayın kalitesinin artırılması, taraftarların izleme deneyiminin geliştirilmesi ve Türk futbolunun uluslararası alandaki rekabet gücünün yükseltilmesini kapsıyor. Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk'in açıklamasına göre, karşılaşmaların önem derecesine göre farklı yayın standartları uygulanması öneriliyor. Buna göre üst düzey maçlarda 25 kameraya kadar ulaşan prodüksiyon altyapısı ve Native 4K HDR yayın, diğer üst düzey karşılaşmalarda 18 kameralı 4K HDR, diğer Süper Lig maçlarında ise 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın hedefleniyor. Gelişmiş ağır çekim kameraları ve tekrar sistemleriyle kritik pozisyonların farklı açılardan izleyiciye aktarılması da planlanıyor. Ayrıca saha atmosferini daha gerçekçi yansıtmak için gelişmiş mikrofonlar ve önemli karşılaşmalarda 5.1 Surround ses teknolojisinin kullanılması öngörülüyor. Çalışmada, televizyon yayınlarının yanı sıra mobil cihazlara özel 9:16 dikey formatta maç yayını yapılması da öneriliyor. Yayın güvenliği için uydu ve fiber altyapılarının yedekli kullanılması, alternatif sinyal iletim sistemleri ve kesintisiz enerji kaynakları da teknik öneriler arasında yer alıyor. Kulüpler Birliği Vakfı, hazırlanan çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesine katkı sağlamasını amaçlıyor. Gelişmiş yayın teknolojileriyle Süper Lig'in uluslararası görünürlüğünün, sponsorluk fırsatlarının ve yayın haklarının ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.