Tarihi Aydınspor liglere katılamıyor

AYDIN futbolunun köklü kulüplerinden Aydınspor, gerekli maddi ve idari desteğin sağlanamaması nedeniyle bu sezon lig müsabakalarına katılamayacağını duyurdu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 21 futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, ligin başlamasına 9 gün kala kadrosunu dağıtmak zorunda kalırken, yaşanan sürecin kulübe 3 sezona mal olacağı açıklandı.

KULÜP tarafından yapılan açıklamada, kulübün yaşatılması için gösterilen çabaların karşılıksız kaldığına dikkat çekilerek, "Gelinen noktada, ligin başlamasına yalnızca 9 gün kala, büyük umutlarla oluşturduğumuz kadromuzu dağıtmak, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki Aydınspor, bu sezon lig müsabakalarına çıkamayacaktır" ifadeleri yer aldı. Süper Amatör Lig'e katılamayan siyah-beyazlılar, gerekli şartları sağlarsa gelecek sezon 1. amatör ligde mücadele edecek.