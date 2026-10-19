Aras seriye bağladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligdeki toplam galibiyet sayısını üçe çıkaran İzmir temsilcisi, geride kalan haftalarda bir kez de mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmaya etkili başlayan Afyon Belediye Yüntaş, ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İlk sette rakibine karşı istediği üstünlüğü kuramayan Aras Kargo, ikinci sette oyuna ağırlığını koydu. Hücumdaki etkinliğini artıran İzmir temsilcisi, seti 25-21 kazanarak skora denge getirdi.

SIRADAKİ RAKİP THY

Üçüncü sette de oyun üstünlüğünü sürdüren Aras Kargo, 25-20'lik skorla mücadelede 2-1 öne geçti. Dördüncü sette karşılıklı sayılarla geçen mücadelede hata yapmayan İzmir ekibi, seti 25-22 kazanarak karşılaşmanın sonucunu belirledi. Böylece Aras Kargo, deplasmandan 3-1'lik galibiyetle dönmeyi başardı. Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında aldığı galibiyetin ardından gözünü gelecek haftaya çeviren Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları'nı (THY) sahasında konuk edecek. İzmir ekibi, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefleyecek.