Süper Lig’de dev derbi gecesi: Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park’ta karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Bordo-mavili temsilcimiz Trabzonspor, Trabzon'daki Papara Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan dev mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Dju.

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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144. RANDEVUDA DEV REKABET

53 yılı aşkın süredir devam eden köklü rekabette iki takım 144. kez kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ligde topladığı 13 puanla üst sıralardaki takibini sürdürürken, Beşiktaş ise 15 puanla zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN 200. GOL HEDEFİ

Rekabet tarihinde bugüne kadar Trabzonspor filelerine toplam 199 gol gönderen Beşiktaş, bu mücadelede ağları havalandırması halinde rekabetteki 200. golüne ulaşmış olacak. Ev sahibi Trabzonspor ise taraftarının coşkulu desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.