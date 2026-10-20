A Milli Takım’da Sergen Yalçın gelişmesi! Görüşmede söylediği sözler gündem oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Yerli teknik direktör üzerinde duran Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), son olarak Beşiktaş 'ı çalıştıran Sergen Yalçın ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın resmi teklifi kabul ettiği ve gün içerisinde imza atmasının beklendiği belirtilirken, görüşme sırasında kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Anlaşmanın ardından gözler TFF'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Federasyonun gün içerisinde Sergen Yalçın'ı A Milli Takım 'ın yeni teknik direktörü olarak duyurmasının beklendiği, tecrübeli çalıştırıcının da Riva'ya giderek resmi imzayı atacağı ifade edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF, gündemine aldığı Sergen Yalçın ile görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki teknik adamın, federasyon yetkililerinden gelen resmi teklifi kabul ettiği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN'IN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Sergen Yalçın ile TFF yetkilileri arasında gerçekleştirilen ön görüşmede yaşanan bir detay da gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın, milli takımın başına geçme konusunda ücret konusunu ön plana çıkarmadığı belirtildi.

Yalçın'ın görüşme sırasında, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu yaklaşımı, görüşmelerin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.