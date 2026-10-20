A Milli Takım’da Yalçın sesleri

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dört karşılaşmadan da puansız ayrılan ayyıldızlılarda, Montella'nın ardından yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın başına Sergen Yalçın'ı getirme konusunda anlaşma sağladı. Henüz sözleşme imzalanmadığı belirtilirken sürecin imzayla sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sergen Yalçın ile ilgili son kararın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra alınacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Sergen Yalçın'ın ilk görevine kasım ayındaki milli maçlarla başlaması bekleniyor.

İLK SINAV 12 KASIM'DA

TÜRKİYE, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.