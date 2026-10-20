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Aliağa Petkim İstanbul'u fethetti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aliağa Petkim İstanbul’u fethetti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, EuroLeague'de zirve yarışı veren güçlü rakibi Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti. Lige galibiyetle başladıktan sonra art arda iki mağlubiyet alan Petkimspor, Fenerbahçe deplasmanında sükse yaptı. Sarı-lacivertlileri 2024-2025 sezonunda da dış sahada yenen Aliağa ekibi İstanbul'da yine galibiyete ulaştı. Petkimspor rakibini aynı gün hem Süper Lig'de hem de Basketbol Gençler Ligi'nde yenmeyi başardı. Basketbol Gençler Ligi'nde takımın yanı sıra kulübün BGL takımı da Fenerbahçe'yi İstanbul'da 93-85 mağlup etti. Petkim zorlu deplasmandan başarıyla döndü. Petkimspor'da antrenör Orhun Ene maç sonrası, "Ben mutluyum. Ekstra bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

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