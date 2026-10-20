LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi? İşte maç programı

Fransa 'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille'de uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi 'nde Lille ile oynayacağı mücadele öncesinde belirsizliğe yol açtı. Karşılaşmanın ertelenme ihtimali tartışılırken taraftarlar, Lille - Galatasaray maçının tarihini, saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa'daki toplumsal olayların şiddetlenmesinin ardından hafta sonundan itibaren hem Lille - Galatasaray hem de PSG - Barcelona maçlarının güvenlik gerekçesiyle ertelenebileceği iddiaları Avrupa basınına yansımıştı. Ancak iddialara en yetkili ağızdan yalanlama geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirtirken Lille-Galatasaray ve Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Bakan, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçların programında değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.