Manisa yaralı Muğla havalı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden iki Ege temsilcisi Manisa FK ve Muğlaspor'un nefesleri kesen randevusunda kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip yeşil-beyazlılar oldu. Muğla temsilcisi 10. dakikada Ertuğrul Furat ile öne geçti: 0-1. 12. dakikada Sissoko farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2. 32. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Sissoko'nun vuruşunda seken topu Diarra tamamladı: 0-3. Ev sahibi siyah-beyazlılar 40. dakikada Anziani'nin kullandığı penaltı atışında ağları havalandırarak farkı ikiye indirdi: 1-3. İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+2'de Manisa FK Benrahou'nun golüyle skoru 2-3'e getirdi. Kıran kırana bir mücadele ve gol düellosuna sahne olan ilk yarıyı konuk ekip Muğlaspor 3-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da karşılıklı ataklar sürdü. 84. dakikada Avramovksi ile konuk ekip Muğlaspor farkı tekrar ikiye yükseltti: 2-4. 89. dakikada Manisa FK'da Anziani penaltıdan skoru 4-3'e getirdi. 90+2. dakikada konuk ekip Ali Kaan Güneren ile penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Muğlaspor deplasmanda Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti.