Omuz omuza şampiyonluğa

ROMANYA'DA düzenlenen Balkan Masters Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Nurettin Memur ile sırıkla atlamada Türkiye Şampiyonu kızı Yağmur Memur, yeni başarılara birlikte hazırlanıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Sekreteri ve Göztepe Spor Kulübü atletizm koordinatörü olan 55 yaşındaki Nurettin Memur, futbol oynarken yaşadığı sakatlığın ardından 2009'da atletizme başladı. Kısa mesafe koşularında yaklaşık 300 madalya ve onlarca kupa kazanan Memur, dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyor. Çeşitli yaş kategorilerinde 21 güncel rekoru bulunduğunu belirten Memur, en iyi dünya şampiyonası derecesinin beşincilik olduğunu belirtirken, hedefinin dünya şampiyonasında madalya almak olduğunu vurguladı. Başarıya disiplinli çalışmayla ulaşılabileceğini vurgulayan Memur, 15 yaşındaki kızıyla 6 yaşından beri birlikte antrenman yaptıklarını anlattı. Babasının izinden giden Yağmur Memur, geçen temmuzda Eskişehir'de düzenlenen 18 yaş altı kızlar yarışında sırıkla 3,50 metre atlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

BABASINI ÖRNEK ALIYOR

BABASINI örnek aldığını belirten Yağmur, onun gibi disiplinli çalışarak başarılı olmak istediğini ifade etti. Kendi yarışlarında heyecanlandığını söyleyen genç sporcu, babasının yarışlarını izlerken de aynı heyecanı yaşadığını dile getirdi. Baba kız, haftanın altı günü sürdürdükleri antrenmanlarla yeni şampiyonluklar için ter döküyor.