Omzu çıkmıştı: Toprak Razgatlıoğlu’ndan kötü haber!

KAZA SONRASI YAŞADIĞI ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Endonezya'daki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen antrenman seansında kontrolünü kaybeden Toprak Razgatlıoğlu, sert şekilde düşerek sağ omzundan sakatlandı. Kazanın ardından omzu çıkan milli sporcu, pist kenarında kendi müdahalesiyle omzunu yerine oturtmuştu. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Razgatlıoğlu'nun soğukkanlılığı da dikkat çekmişti.