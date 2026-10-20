Omzu çıkmıştı: Toprak Razgatlıoğlu’ndan kötü haber!

MotoGP'de ilk sezonunda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu'ndan gelen haber, motor sporları dünyasında büyük üzüntü yarattı. Endonezya Grand Prix'sinin antrenman seansında yaşadığı kazayla gündeme gelen milli sporcu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde pistlerden uzak kalacak. Şampiyon pilotun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, gözler iyileşme sürecine çevrildi.
KAZA SONRASI YAŞADIĞI ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU
Endonezya'daki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen antrenman seansında kontrolünü kaybeden Toprak Razgatlıoğlu, sert şekilde düşerek sağ omzundan sakatlandı. Kazanın ardından omzu çıkan milli sporcu, pist kenarında kendi müdahalesiyle omzunu yerine oturtmuştu. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Razgatlıoğlu'nun soğukkanlılığı da dikkat çekmişti.
Yaşadığı sakatlığa rağmen hafta sonundaki sprint yarışında mücadele eden milli pilotun durumu, yapılan değerlendirmelerin ardından yeniden ele alındı. Sağlık durumunun riske atılmaması için sezonun kalan yarışlarında mücadele etmemesine karar verildi.
PRAMAC YAMAHA KARARINI DUYURDU
Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaparak milli sporcunun 2026 MotoGP sezonunun geri kalanında yarışmayacağını bildirdi. Takımın önceliğinin pilotun sağlığı ve tam anlamıyla iyileşmesi olduğu vurgulanırken, rehabilitasyon sürecine odaklanılacağı belirtildi.
GÖZLER YENİDEN PİSTLERE DÖNECEĞİ TARİHTE
Tedavi süreci için Türkiye'ye dönen Toprak Razgatlıoğlu'nun omzundaki sakatlığın boyutu ve ameliyat gerekip gerekmeyeceği, yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşecek. Milli sporcunun tamamen iyileşerek yeni sezon hazırlıklarına hazır şekilde katılması hedefleniyor.
MotoGP'de sezonun kalan yarışlarını kaçıracak olan Razgatlıoğlu'nun yeniden piste çıkacağı tarih ise iyileşme sürecinin seyrine göre belli olacak.