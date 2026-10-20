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Haberler Spor PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? | PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? | PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği PSG-Barcelona karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa’nın iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede, her iki takım da galibiyet serisini sürdürerek puanını 9’a yükseltmeyi hedefliyor. Paris’te oynanacak kritik randevu öncesinde Barcelona’daki savunma eksikleri öne çıkarken, futbolseverler maçın başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, PSG-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Devler Ligi’ndeki dev mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi:

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? | PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler, PSG ile Barcelona arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Lig aşamasında ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan iki ekip, 3. haftada kozlarını paylaşacak. Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Mücadele öncesinde takımların son durumu ve Barcelona'da yaşanan savunma sorunları gündemdeki yerini korurken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, PSG-Barcelona maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak? Dev karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi öne çıkan detaylar…

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? | PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00, Fransa için ise 21.00 olarak belirlendi. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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