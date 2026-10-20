PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA? | PSG - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler, PSG ile Barcelona arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Lig aşamasında ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan iki ekip, 3. haftada kozlarını paylaşacak. Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Mücadele öncesinde takımların son durumu ve Barcelona'da yaşanan savunma sorunları gündemdeki yerini korurken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, PSG-Barcelona maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak? Dev karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi öne çıkan detaylar…

PSG - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00, Fransa için ise 21.00 olarak belirlendi. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.