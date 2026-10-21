A Milli Takım’da Yalçın dönemi

A Milli Takım'da Vincenzo Montella 'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) anlaşma sağladığı Sergen Yalçın, milli takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde önemli gelişmeler yaşandığını belirten deneyimli teknik adam, görevin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Yalçın, "Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Zaten 'Hayır' deme lüksümüz yok. İnşallah halkımızın ve herkesin desteğiyle başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur" ifadelerini kullandı. Milli Takım ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Halkın yeniden Milli Takım'ın arkasında koşmasını sağlayacağız" dedi.

DÖRT YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Görev süresine ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı hedeflediklerini belirtti. Yalçın, "Kontrat yaparken bu turnuvaları ön planda tuttuk. Dört yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Bir proje kapsamında geliyoruz. Çok ciddi bir işe geliyoruz, çok kafa yoracağız. Kimse merak etmesin" diye konuştu. Yalçın, Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'dan uzak kalan Berke Özer ile de görüşeceğini açıkladı. Yaşanan sorunların çözülebileceğini belirten deneyimli teknik adam, "Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bunlar bizim evladımız. Gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa özür diler, çözeriz" ifadelerini kullandı. Oyuncuların hata yapmaları nedeniyle cezalandırılmayacağını vurgulayan Yalçın, "Oyuncular hata yaptı diye cezalandırmayacağız" dedi. Yalçın ayrıca maaşıyla ilgili hiçbir şey konuşmadığını belirtirken, "Daha maaşımı bile konuşmadım, konu milli takım olunca her şey geride kalır" ifadelerini kullandı.