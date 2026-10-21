Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'den 2 kat zam hamlesi

Real Madrid 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Peki, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili neler yaşanıyor? İşte ayrıntılar…

SÖZLEŞME TEKLİFİ MASADA

Buna karşın geçtiğimiz haftalarda İspanyol devinin, Arda ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürülmüştü. Buna karşın Sky Sports'un son haberine göre, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ancak sürecin olumlu ilerlediği ve iki tarafında kontratı uzatmak istediği ifade edildi.