Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'den 2 kat zam hamlesi

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre milli futbolcu, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Peki, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili neler yaşanıyor? İşte ayrıntılar…
SÖZLEŞME TEKLİFİ MASADA
Buna karşın geçtiğimiz haftalarda İspanyol devinin, Arda ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürülmüştü. Buna karşın Sky Sports'un son haberine göre, taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ancak sürecin olumlu ilerlediği ve iki tarafında kontratı uzatmak istediği ifade edildi.
HAFTAYA TOPLANTI YAPILACAK
Gelecek hafta anlaşmayı tamamlamak adına bir toplantı daha yapılacağı ve bazı detayların çözüleceği aktarıldı.
2 YIL DAHA UZATILACAK
Eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in 2029 yılında bitecek olan sözleşmesini 2031'e kadar uzatmayı planlıyor.
MAAŞI 2 KATINA ÇIKACAK
Ayrıca Arda'nın maaşının ikiye katlanarak bonuslarla birlikte net 5 milyon Euro'yu geçeceği belirtildi. Arda Güler'in adı PSG'nin yanı sıra İngilteer Premier Lig ekipleriyle de anılıyordu.