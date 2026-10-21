Denizli İY’den Gürel açıklaması

DENİZLİ İdmanyurdu 1959 SK'da mevcut yönetimde olmasına rağmen sürekli takımı, teknik heyeti ve yönetimi sistematik olarak her mecradan eleştirdiği gerekçesiyle, eski başkan İbrahim Gürel'in kulüple olan ilişiğinin kesildiği bildirildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Takımımızın ligde oynayacağı müsabakalar öncesinde sistematik olarak tekrarlanan bu açıklamalar, Kulübümüzün çalışma düzenini ve takımımızın müsabakalara hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın tüm dikkatini sahaya vermesi gereken dönemlerde, Kulübümüzün aynı iddialarla sürekli tartışma konusu haline getirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Keza, Kulübümüzün başarısını istediğini ileri süren şahsın art niyetli tutumunu sürdürmesi, söz konusu söylemlerinin samimiyetini ve inandırıcılığını da ortadan kaldırmaktadır. Şahsın, kulübümüze zarar verme gayretinin önüne geçilebilmesi adına, Kulübümüz ile olan ilişiği Yönetim Kurulu'muzun kararı ile kesilmiştir."