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DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Ekim Pazartesi günü yapılması planlanan karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği iddiaları gündeme gelirken, derbinin oynanacağı tarih ve saat merak konusu oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin günü değişti mi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati gündemdeki yerini koruyor. 26 Ekim Pazartesi günü oynanması beklenen karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği iddiaları futbolseverlerde merak uyandırdı.

DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Daha önce TFF tarafından açıklanan resmi maç programına göre RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim'de yaptığı toplantıda derbinin tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Buna göre; Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçı 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

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