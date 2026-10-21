DERBİ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati gündemdeki yerini koruyor. 26 Ekim Pazartesi günü oynanması beklenen karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği iddiaları futbolseverlerde merak uyandırdı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Daha önce TFF tarafından açıklanan resmi maç programına göre RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim'de yaptığı toplantıda derbinin tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Buna göre; Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçı 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak.