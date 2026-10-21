FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Gözler Kadıköy'de!

Kadıköy'deki ilk randevu öncesi gözler maç takvimine çevrildi. Mücadele şifresiz yayınlanacak mı, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte sarı-lacivertli ekibin kritik karşılaşmasına dair tüm detaylar...
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 4. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kıtalararası rekabete sahne olacak dev maç, Türkiye saatiyle (TSİ) 20:45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki mücadelelerini yayınlayan TRT, dev karşılaşmayı da futbolseverlerle buluşturacak. Fenerbahçe - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.