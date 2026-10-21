Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
EKSİKLER
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'da Rafael Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek. Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.
Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.
ETHAN MBAPPE CEZALI
Fransa ekibi Lille'de ise 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak. Öte Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.
OSIMHEN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu akşam oynanacak maçta eski takımına karşı sahaya çıkacak.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
LILLE'DE TANIDIK İSİMLER
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.
MUHTEMEL 11'LER
LILLE: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Andre, Bentaleb, Bakwa, Mukau, Haraldsson, Olivier Giroud.
GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Victor Osimhen.