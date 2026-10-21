Milli maç mücadelesi İzmir'de yaşanacak! İzmirliler heyecana ortak olmaya hazırlanıyor: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, bu kez İzmir'de taraftarının karşısına çıkacak.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden milliler, rövanşta galibiyet hedeflerken İzmirli futbolseverler de milli maç heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede A Milli Futbol Takımı, taraftarı önünde sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika milli karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Futbolseverler, İzmir'de oynanacak mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.
MİLLİ MAÇ HEYECANI İZMİR'DE YAŞANACAK
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısındaki rövanş mücadelesi, İzmir'de futbolseverleri bir araya getirecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada milliler, ilk maçın ardından sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.
A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI MAÇ TAKVİMİ
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika — 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye — 22.45