Milli maç mücadelesi İzmir'de yaşanacak! İzmirliler heyecana ortak olmaya hazırlanıyor: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden milliler, rövanşta galibiyet hedeflerken İzmirli futbolseverler de milli maç heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?