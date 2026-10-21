Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi imzayı atıyor

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için resmi imza töreni yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.
TÖREN RİVA'DA DÜZENLENECEK
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın için düzenlenecek imza töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
22 Ekim Perşembe günü düzenlenecek törenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.
HACIOSMANOĞLU DA TÖRENDE YER ALACAK
İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katılacak. Törenle birlikte Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevine ilişkin resmi imza süreci gerçekleştirilecek.