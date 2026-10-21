Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi imzayı atıyor

TÖREN RİVA'DA DÜZENLENECEK

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın için düzenlenecek imza töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

22 Ekim Perşembe günü düzenlenecek törenin saat 14.00'te başlaması planlanıyor.