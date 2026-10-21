Trabzonspor maç öncesi açıkladı: O isimler Hearts maçında yok

ONUACHU VE MUSTAFA YOK

Thomas Reis: "Öncelikle tehlikeli bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü rakip takım son maçında 7-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Büyük mağlubiyetlerin arkasından takımlar reaksiyon verir. Ben de kariyerimde benzer durumları yaşadım. Rakibimizle ilgili, kenarlarda rotasyon uygulamaya çalışan güçlü bir takım olduğunu söyleyebilirim. Yarın Mustafa Eskihellaç için biraz erken olacak. Rizespor maçına kadar Onuachu için de erken olacak. Biraz sonra bir idman yapacağız ve yarın oynayacak ilk 11'i karar vereceğiz."

"Hala önümüzde çok fazla vakit var. Değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi, bir değişiklik yapmıştık: Malinovskiy yerine Melih Kabasakal'ı almıştık. Kadromuzdan mutluyum. Hep şunu söylüyorum: Bazı oyuncuların olmayışı ve sakat oluşları genç ve kendini göstermek isteyen oyuncular için fırsat. Bizim amacımız yüksek kalite ve yoğunluğu koruyabilmek. Bu sebeple aramızla genç oyuncular katılabilirse çok mutlu oluruz."