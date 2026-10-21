TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, ikinci hafta maçında Hearts'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Trabzonspor - Hearts maçının ne zaman? İşte detaylar…
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45'te çalacak.
TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT'nin resmi programında da yer alıyor.