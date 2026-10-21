TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, ikinci hafta maçında Hearts'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Trabzonspor - Hearts maçının ne zaman? İşte detaylar…