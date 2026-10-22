Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mbappe’den karşılık geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Alman temsilcisi RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada Arda Güler ve Kylian Mbappe de gol sevinci yaşarken, milli futbolcunun Mbappe'nin vuruşunu tamamladığı pozisyon ve sonrasında yaptığı paylaşım gündem oldu. Fransız yıldızın Arda Güler'e verdiği yanıt ise dikkat çekti.
ARDA GÜLER ESMEYE DEVAM EDİYOR
Milli oyuncu Arda Güler, ligde Sevilla'ya karşı attığı golün ardından Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında da fileleri havalandırarak, adından söz ettirmeye devam etti.
GOLÜ OLAY OLDU
Kylian Mbappe'nin vuruşunu çizgi üzerinde tamamlayan Arda Güler, maçın hemen ardından bu pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"ELİNDEN ÇALDIM DİYEBİLİRİM"
Milli futbolcu, "Golü Mbappe'nin elinden 'çaldım' diyebilirim ama zaten başka bir gol daha atacağını biliyordum. O yüzden sorun değil" sözleriyle yanıtladı.
"O BENİM KARDEŞİM"
Öte yandan Arda Güler'in attığı golle ilgili Mbappe'den de bir açıklama geldi. Fransız yıldız, "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor.
"GOLÜMÜ ONA VEREBİLİRİM"
Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı" ifadelerini kullandı.
ÖZÜR PAYLAŞIMI YAPTI
Eflatun-beyazlıların yıldızı Arda Güler, sosyal medya hesabından da gülen surat emojisiyle birlikte "Golünü çaldığım için özür dilerim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
MBAPPE'DEN YANIT GELDİ
Fransız yıldız futbolcu Arda'nın paylaşımına kalp emojisinin de yer aldığı "Küçük kardeşim" sözleriyle yanıt verdi.