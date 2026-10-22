Arda Güler’in paylaşımı sosyal medyayı salladı! Mbappe’den karşılık geldi

"O BENİM KARDEŞİM"

Öte yandan Arda Güler'in attığı golle ilgili Mbappe'den de bir açıklama geldi. Fransız yıldız, "O benim kardeşim. Onu seviyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu sezon çok iyi oynuyor.

"GOLÜMÜ ONA VEREBİLİRİM"

Eğer mevzu Arda ise golümü ona verebilirim, sorun yok. Ona daha da fazla asist sağlamak da isterim. Çünkü o bana çok asist yaptı" ifadelerini kullandı.