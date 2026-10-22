BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Beşiktaş-Crystal Palace maçı saat kaçta? Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı kanalı...

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.