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Haberler Spor BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Beşiktaş-Crystal Palace maçı saat kaçta? Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı kanalı...

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Beşiktaş-Crystal Palace maçı saat kaçta? Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı kanalı...

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk 2 haftada 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, sahasında İngiliz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Crystal Palace maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş-Crystal Palace maçının başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Olaitan, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic

Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Timber, Wharton, Khalaili, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen

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