BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Beşiktaş-Crystal Palace maçı saat kaçta? Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı kanalı...

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş-Crystal Palace maçının başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta? İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ-CRYSTAL PALACE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi maçı 22 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Olaitan, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Timber, Wharton, Khalaili, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen