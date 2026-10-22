Bodrum seriyi sürdürecek

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Sarıyer'i 4-1 evinde de Bandırmaspor'u 2-1 mağlup edip çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Bu hafta rakibiyle dış sahada karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, tüm planlarını 3 puan üzerine yaparken teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandıklarını belirten Eşer, "Bandırmaspor maçı bizim açımızdan zor bir maçtı. İlk defa bu sene iki maç üst üste kazandık. Zor bir lig oluyor. Gerçekten kolay takım yok. Çok enteresan sonuçlar da alınıyor. Bandırmaspor takımı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Çok iyi bir reaksiyon verdik" dedi.

ONLARDAN UMUTLUYUZ

Bu haftaki rakipleri Antalyaspor'un çok tecrübeli bir ekip olduğunu vurgulayan Burhan Eşer, "Antalyaspor zor bir deplasman olacak. Onlar da geçen sene Süper Lig'deki kadrosundan 6-7 tane oyuncusunu barındırıyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Biz her zaman oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve bu oyuncu grubunun neler yapabileceğini biliyoruz. Dediğimiz gibi bizim önceliğimiz önümüzdeki maç. Antalya'da istediğimiz oyunu ve galibiyeti aldığımızda ondan sonra da bir sonraki maçı düşüneceğiz" diye konuştu.