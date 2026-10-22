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Haberler Spor Bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları...

Bu hafta hangi maçlar var? Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. İşte gün gün bu haftanın maçları...

İHA

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

YARIN

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor



24 EKİM CUMARTESİ

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler


25 EKİM PAZAR

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK

26 EKİM PAZARTESİ

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

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