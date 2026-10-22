Çifte standart tepkisi

BAŞAKŞEHİR ile Rusya'nın Zenit takımının veteran futbolcuları, Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında İstanbul'da düzenlenen dostluk maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir FK Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı. Karşılaşmayı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin, Mustafa Eröğüt ve Mesut Özil de takip etti. Sporun barış için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, savaşların sona ermesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

MESUT ÖZİL İSYAN ETTİ

GÜMÜŞDAĞ, "Futbolda ve tüm spor dallarında İsrail'e bir yaptırım uygulanmazken Rusya'ya uygulanan yaptırım adil değil. FIFA'nın, UEFA'nın adil bir tavır göstermesi lazım" dedi. Eski futbolcu Mesut Özil de FIFA'ya çifte standart eleştirisinde bulundu. Özil, "Spor camiası her zaman insanları bir arada tutmuştur. FIFA bu süreçte İsrail takımlarına ambargo uygulamadı ama Rus takımlarına uyguladı. Buradan FIFA'ya seslenmek istiyorum, bu çifte standardı artık bir kenara koyup herkese aynı şekilde davransınlar." ifadelerini kullandı.